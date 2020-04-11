AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز بعد التعاقد مع فتحي: رحبوا معنا بچوكر الكرة المصرية.. شاهد

السبت 11/أبريل/2020 - 11:09 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
Advertisements
حسن العمدة

أعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.

ونشر بيراميدز عبر حسابه الرسمي "تويتر"، "رحبوا معنا بچوكر الكرة المصرية!" 

وتعثر إعلان انضمام أحمد فتحي لبيراميدز رسميا فى الفترة الماضية، لعدم تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز المتواجد فى انجلترا ما أدي الي تأجيل إتمام الصفقة.

وفشل النادي الأهلي فى تجديد عقد أحمد فتحي بسبب المبلغ المادي الذي كان يريده الجوكر .

أحمد فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدًا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليًا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلًا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر ايقاف نشاط كرة القدم حتي نهاية شهر أبريل بناء على تعليمات رئاسة الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد . 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قلب الأسد.. أحمد فتحي جوكر الأهلي المتألق يواصل رحلة العطاء.. بروفايل

حسام البدري.. نجاحات محلية أفريقية مونديالية وتجربة جديدة مع الفراعنة

بعد إعلان رحيله.. تاريخ طويل لأحمد فتحي في الكرة المصرية

مارس الأسود.. 73 بطولة إجمالي ثلاثي المارد الأحمر الراحلين | تفاصيل

تعثر انضمام احمد فتحي لـ بيراميدز.. اعرف التفاصيل

الأهلي يدرس تجميد أحمد فتحي حتى نهاية الموسم بعد رفضه التجديد

ترشيحاتنا

4 نيازك ضخمة تقترب نحو الأرض واليوم موعدها

مذيع بقناة مكملين يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

الأزهر: التنمر ضد مصابي كورونا سلوك مرفوض ومحرم

اخبار الزمالك.. مهاجم الفريق يقترب من الدوري القطري .. والهارب مطلوب فى تونس .. وصراع على صفقة الوداد المغربي

جلعاد ساينسز.. أمل جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا .. تفاصيل

الصحة تشكل لجنة مركزية للحد من انتشار عدوى كورونا بين الأطقم الطبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد

بـ جيب قصيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام ومتابع: قمر

بـ الفضي اللامع.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد