بيراميدز بعد التعاقد مع فتحي: رحبوا معنا بچوكر الكرة المصرية.. شاهد

أعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع النجم الكبير أحمد فتحي ، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.





ونشر بيراميدز عبر حسابه الرسمي "تويتر"، "رحبوا معنا بچوكر الكرة المصرية!"





وتعثر إعلان انضمام أحمد فتحي لبيراميدز رسميا فى الفترة الماضية، لعدم تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز المتواجد فى انجلترا ما أدي الي تأجيل إتمام الصفقة.





وفشل النادي الأهلي فى تجديد عقد أحمد فتحي بسبب المبلغ المادي الذي كان يريده الجوكر .





أحمد فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدًا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليًا.





ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلًا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري 10 مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.





جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر ايقاف نشاط كرة القدم حتي نهاية شهر أبريل بناء على تعليمات رئاسة الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد .



