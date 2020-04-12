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تعليم

اليوم.. تسليم طلاب المدينة الجامعية بجامعة القاهرة متعلقاتهم

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:59 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله على
تبدأ اليوم الأحد، المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، إجراءات تسليم الطلاب أغراضهم الشخصية، تمهيدًا لتجهيزها، للحجر الصحي، لاستقبال مصابي فيروس كورونا. 

وحسب الجدول المعلن، يبدأ يوم الأحد 12 أبريل الجاري، عمارة 3، الاثنين 13 من نفس الشهر عمارة 4، الثلاثاء 14 من الشهر الجاري، عمارة 7 و10، الأربعاء 15 أبريل الجاري عمارة 8، والخميس 16 أبريل عمارة 9. على أن تكون المواعيد من 9 صباحًا إلى 2 مساء، ويستلم الطالب متعلقاته بكارنية الإقامة بالمدينة. 

وطالبت إدارة المدينة الجامعية الطلاب بالالتزام بالمواعيد المحددة، للحفاظ على حياتهم بارتداء كمامة، وعدم التزاحم، ووجود مسافة مترين بين كل طالب وزميله على الأقل، مؤكدة أن جميع المتعلقات في أمان.
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