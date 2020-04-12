إصابة مذيع فى مكملين الإخوانية بـ فيروس كورونا.. فيديو

ذكرت الإعلامية أمانى الخياط، أن حسام الشوربجى أحد النماذج التى تستهدف الدولة المصرية، وأحد الذين قاموا بتأسيس قناة "مكملين" ويمتلك عددا من البرامج بها، أصيب بفيروس كورونا.





وأضافت "أمانى" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أحد الذين تعاونوا وتم تدريبهم فى شبكة الجزيرة الإخبارية ووكالة الأناضول التركية وشبكة رصد الإخوانية، موضحة أن دوره كان تصوير جميع الأحداث الإرهابية التى كانت تحدث فى العريش وقت حدوثها، نظير مبالغ مالية كبيرة من قبل قناة الجزيرة.





وأفادت بأن حسام الشربجى هو الذى قام بتصوير الكتيبة 101 فى العريش وإستغل عدد من الأطفال القصر وأشرف على جزء من عمليات التهريب التى كانت تذهب لقطاع غزة منذ عام 2006 حتى 2013، لافتة إلى أنه تم صدور حكم ضده بالسجن 15 عام 2018 بتهمة تنظيم حملات إعلانية ضد مؤسسة الرئاسة والنظام القائم بالبلاد.





وتابعت أنه يقول على "تويتر" أن تمت إصابته بفيروس كورونا، مضيفة أن مصر لا تحب الشر وتتمسك بمكارم الأخلاق.