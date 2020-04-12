AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إصابة مذيع فى مكملين الإخوانية بـ فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:03 ص
الإعلامية أمانى
الإعلامية أمانى الخياط
Advertisements
هاجر إبراهيم

ذكرت الإعلامية أمانى الخياط، أن حسام الشوربجى أحد النماذج التى تستهدف الدولة المصرية، وأحد الذين قاموا بتأسيس قناة "مكملين" ويمتلك عددا من البرامج بها، أصيب بفيروس كورونا.


وأضافت "أمانى" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أحد الذين تعاونوا وتم تدريبهم فى شبكة الجزيرة الإخبارية ووكالة الأناضول التركية وشبكة رصد الإخوانية، موضحة أن دوره كان تصوير جميع الأحداث الإرهابية التى كانت تحدث فى العريش وقت حدوثها، نظير مبالغ مالية كبيرة من قبل قناة الجزيرة.


وأفادت بأن حسام الشربجى هو الذى قام بتصوير الكتيبة 101 فى العريش وإستغل عدد من الأطفال القصر وأشرف على جزء من عمليات التهريب التى كانت تذهب لقطاع غزة منذ عام 2006 حتى 2013، لافتة إلى أنه تم صدور حكم ضده بالسجن 15 عام 2018 بتهمة تنظيم حملات إعلانية ضد مؤسسة الرئاسة والنظام القائم بالبلاد.


وتابعت أنه يقول على "تويتر" أن تمت إصابته بفيروس كورونا، مضيفة أن مصر لا تحب الشر وتتمسك بمكارم الأخلاق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد استهداف 17 إرهابيا بشمال سيناء.. أحمد موسى: جهود مبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية.. فيديو

تعرف على حقيقة إصابة الحالة المشتبه في إصابتها بـ كورونا بمستشفى العريش

مدرب جزائري يعلن تعافيه من كورونا

تعليق نشأت الديهي على تفشي فيروس كورونا بفضائية مكملين

الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية وراء منع دفن الطبيبة شهيدة كورونا بالدقهلية

ترشيحاتنا

بعد تدهور حالتها.. وفاة فنانة عالمية شهيرة بـ فيروس كورونا

أخبار الرياضة.. شرط وحيد لـ تخلي ليفربول عن محمد صلاح.. رسمياً بيراميدز يعلن ضم أحمد فتحي

وفاة الملحن خالد عادل بعد تدهور حالته الصحية

لحظة وصول شحنة مساعدات طبية إلى القاهرة قادمة من الصين.. فيديو وصور

مشهد غريب .. طائر نورس ضخم يبتلع أرنبا حيا

لوك جديد وغريب.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة كورونا كل 15 ثانية في نيويورك .. تفاصيل صادمة

سائقة دليفري .. شاهد كيف استغلت سعودية سيارتها في ظل أزمة كورونا

بلا رحمة.. مراهقون يعتدون على منزل عجوز مصابة بـ السرطان