المالية تبيع أذون خزانة بـ19 مليار جنيه .. اليوم

تعتزم وزارة المالية، اليوم الاحد، بيع أجلي خزانة 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ19 مليار جنيه لتوفير سيولة مالية للحكومة بغرض تدبير احتياجات الموازنة العامة.





قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.





وتسعي وزارة المالية هذا الأسبوع لبيع أدوات دين من أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 46.5 مليار جنيه عبر 3 عطاءات دورية.





وبطرح اليوم لأجلي بـ19 مليار جنيه سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 27.5 مليار جنيه يومي الخميس والإثنين المقبلين.