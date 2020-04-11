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محافظات

لمواجهة كورونا.. محافظ كفرالشيخ: حريصون على تطهير الأماكن الأكثر كثافة.. صور

السبت 11/أبريل/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أشرف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت،  تطبيق أعلى معايير التطهير والتعقيم بشوارع وميادين العاصمة، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف أعمال الرش بالمحافظة، خاصة يومي الجمعة والسبت، بمشاركة معدات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة جهود المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، ونائبه، أعمال تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والميادين بشرق المدينة، فضلًا عن مؤسسة " دار الأمل للإيواء "، بالإضافة إلي المدينة الجامعية لطلاب المعهد العالي للخدمة الإجتماعية، مشيرًا أن الأعمال تتم في كافة مراكز ومدن المحافظة بالأماكن ذات كثافة عالية.

وأشار إلى جهود الدولة المصرية بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي متابعة توزيع مواد التطهير، وتحديد المواد المستخدمة وكمياتها، بتطبيق المعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وذلك استكمالًا لخطة التطهير، بالإضافة إلي استمرار نشر التوعية الصحية السليمة، لتنفيذ خطة الدولة في إطار من التعاون والتنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

أشاد محافظ كفرالشيخ، بمديرية الأمن ممثلة في الحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وأجهزة الحكم المحلي، ومعدات الإدارات الزراعية، والمشاركة المجتمعية، كذا جهود رجال القوات المسلحة، في أعمال تعقيم وتطهير المؤسسات والمصالح الحكومية والمنشآت والشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد رضا عبدالحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور.
لمواجهة كورونا.. محافظ كفرالشيخ: حريصون على تطهير الأماكن الأكثر كثافة.. صور
لمواجهة كورونا.. محافظ كفرالشيخ: حريصون على تطهير الأماكن الأكثر كثافة.. صور
لمواجهة كورونا.. محافظ كفرالشيخ: حريصون على تطهير الأماكن الأكثر كثافة.. صور
لمواجهة كورونا.. محافظ كفرالشيخ: حريصون على تطهير الأماكن الأكثر كثافة.. صور
لمواجهة كورونا.. محافظ كفرالشيخ: حريصون على تطهير الأماكن الأكثر كثافة.. صور
لمواجهة كورونا.. محافظ كفرالشيخ: حريصون على تطهير الأماكن الأكثر كثافة.. صور
لمواجهة كورونا.. محافظ كفرالشيخ: حريصون على تطهير الأماكن الأكثر كثافة.. صور
لمواجهة كورونا.. محافظ كفرالشيخ: حريصون على تطهير الأماكن الأكثر كثافة.. صور
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