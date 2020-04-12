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رياضة

ليونيل بونيتس: رونالدو لن يعود لصفوف ريال مدريد

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:05 ص
رونالدو
رونالدو
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حسام الحارتي

أكد ليونيل بونيتس مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي والاتحاد السكندري السابق، أنه يتابع أزمة كورونا المفاجئة من داخل منازله تنفيذا لتوجيهات الجكومة البرتغالية للخروج من تلك الأزمة.


وأضاف خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن كريستاينو رونالدو من أميز لاعبي كرة القدم على مستوي العالم قائلا :"  كنت أدرك أن رونالدو سيكون لاعبا جيدا ".


واستطرد ليونيل بونيتس :"رونالدو أثر كثيرا في الكرة الإيطالية ولا أري أي إمكانية لعودة رونالدو لصفوف ريال مدريد من جديد".


وأوضح أن كريستيانو رونالدو سيقدم كثيرا في تتويج يوفنتوس الايطالي بكافة البطولات".


 

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