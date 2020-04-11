رئيس تعليم النواب يشكر الرئيس السيسي ورئيس هيئة قناة السويس لهذا السبب

أصدر سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بيانًا بشأن أستجابة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لمساعدة أهالي عزبة اللبن بالتل الكبير.





ووجه د. "هاشم" خلال البيان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لجهوده الكبيرة وإطلاقه عددا كبيرا من التوجيهات والتكليفات التى تصب فى صالح المواطن فى وجود أزمة فيروس كورونا المستجد الذى اعتبرتها منظمة الصحة العالمية وباء عالمى.





ووجه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى الشكر الي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لسرعة الاستجابة لمساعدة أهالي عزبة اللبن بالتل الكبير.



