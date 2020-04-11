AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الدقهلية: بنفذ القانون زى ما قال الكتاب .. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 11:22 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
Advertisements
عبد الخالق صلاح
علق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على واقعة  رفض أهالي قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية،  دفن جثة طبيبة بمقابر القرية.

 وتابع :"مشهد غير مقبول ولكنه وللأمانة لا يعبر عن أهالى القرية وأهالى المحافظة..هؤلاء 200 شخص لا يعبرون عن رأى أهالى المحافظة..ونحن ننفذ القانون زى ما قال الكتاب وبحذفيره..وأى مجتمع فيه الكويس والوحش".

وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أهالى الدقهلية كان لديهم غضب شديد تجاه الواقعة، كونها لا تتفق مع عاداتهم وأخلاقهم، مشددًا على أنه تم اتخاذ ما يلزم تجاه الواقعة قانونيًا، وتابع:"ولكن هناك جزء معنوى وهو ما دفعنا لأتخاذ قرار بوضع اسم الطبيبة على أحد المدارس حتى تستمر ذكراها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالقوة.. دفن طبيبة المنصورة ضحية كورونا بمقابر أسرتها في قرية شبرا البهو

الأهالي رفضوا دفنها.. نائب الدقهلية يوضح كيفية التعامل مع موتى كورونا

بالفيديو.. أهالي قرية بالدقهلية يرفضون دفن دكتورة توفيت بسبب كورونا

ثالث شهداء الجيش الأبيض.. طبيبة الدقهلية توفيت بكورونا وجثمانها ظل حائرا 3 ساعات بدون دفن

النائب العام يأمر بالتحقيق في تجمهر أهالى شبرا البهو لمنعهم دفن طبيبة الدقهلية المتوفاة بـ كورونا

قنابل مسيلة للدموع.. نائب أجا يكشف كواليس رفض دفن شهيدة كورونا بالدقهلية

ترشيحاتنا

ستان أزرق.. حلا شيحة تثير الجدل على إنستجرام بإطلالة جريئة

مؤامرة على الفرعون| هل يغدر كلوب بـ محمد صلاح من أجل مواطنه

إنجوشيا.. وفاة أول مفتي جمهورية في العالم بفيروس كورونا

وفاة أول طفل من قبائل الأمازون البرازيلية بفيروس كورونا

بشري سارة | الإنتاج الحربي تنتهي من تصنيع جهاز تنفس صناعي

الموت يفجع عصام كاريكا بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد

بـ جيب قصيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام ومتابع: قمر

بـ الفضي اللامع.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد