محافظ الدقهلية: بنفذ القانون زى ما قال الكتاب .. فيديو

علق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على واقعة رفض أهالي قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، دفن جثة طبيبة بمقابر القرية.





وتابع :"مشهد غير مقبول ولكنه وللأمانة لا يعبر عن أهالى القرية وأهالى المحافظة..هؤلاء 200 شخص لا يعبرون عن رأى أهالى المحافظة..ونحن ننفذ القانون زى ما قال الكتاب وبحذفيره..وأى مجتمع فيه الكويس والوحش".





وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أهالى الدقهلية كان لديهم غضب شديد تجاه الواقعة، كونها لا تتفق مع عاداتهم وأخلاقهم، مشددًا على أنه تم اتخاذ ما يلزم تجاه الواقعة قانونيًا، وتابع:"ولكن هناك جزء معنوى وهو ما دفعنا لأتخاذ قرار بوضع اسم الطبيبة على أحد المدارس حتى تستمر ذكراها".