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محافظات

أشقاؤها الصغار شاهدوها وهي تحتضر.. تفاصيل موت طفلة جوعًا بالغردقة

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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ابراهيم جادالله

"ماتت آية جوعا" صرخة انطلقت فى مواقع التواصل الاجتماعى بالمدينة السياحية في الغردقة في واقعة هى الأولى من نوعها. 


الأم التى ماتت طفلتها كانت شريكة بالاهمال والأب الذى ترك الأسرة دون عائل أو دخل ومع أزمة كورونا ثلاثة أسباب أدت إلي مصرع طفلة من ألم الجوع أمام أخوتها. 


بدأت القصة حينما ترك عائل اسرة الطفلة الضحية ووالدها منذ ستة أشهر زوجتة وتركها بثلاثة أبناء الأمر الذى جعلها تلجأ للعمل فى الكافيهات تبحث عن المال لتعيش هى وأبناؤها وتدفع ايجار شقتها بشارع المدارس بالغردقة ومع تطور الأمور فى أزمة كورونا وإغلاق الكافيهات توقف مصدر دخلها اليومى فصارت تصارع الحياة وتترك أطفالها وتخرج لتعود بما فى نهاية اليوم غير قادرة على رعاية الاطفال الامر الذى تسبب فى سوء التغذية لأطفالها الثلاثة .

وكشف أحد جيران السيدة أن والدة الأطفال تعمل فى أحد الكافيهات بمدينة الغردقة ومعها 3 أطفال وكانت دائمًا تتركهم بمفردهم داخل الشقة لساعات طويلة بسبب عملها .

 وأضاف أنه عقب قرارات الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد بغلق الكافيهات كانت أيضا تتركهم بمفردهم من رغم غلق الكافيهات، مؤكدًا أن هذه السيدة تسكن هى واثنتان من الفتيات وأيضًا تعملان فى الكافيهات.

وأكد مصدر أمني بالبحر الأحمر، أن السيدة المتهمة بالإهمال وسوء تغذية الطفل، لها سابقة من المحاضر في التحريض على الفسق وان النيابة العامة وجهت لها تهمة الإهمال وطلبت تحريات المباحث .

وكشفت التحقيقات ان السيدة لديها أطفال أعمارهم 11 سنة و9 سنوات والضحية 6 سنوات وأنهم عاشوا لحظات من الرعب والفزع  حينما شاهدوا اختهم تحتضر امامهم وهى فى حالة إعياء شديد وظلا يصرخا حيث أغلقت أمهم الباب عليهم وتركتهم وسمع الأهالي صراخهم الى ان حضرت الامر فوجدت ابنتها فاقدة للوعى وحينما وصلت المستشفى اكتشفت موتها.

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