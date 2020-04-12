برلمانية عن مبادرة تخفيف قيمة الإيجار: ليست إجبارية

أيدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، المبادرة البرلمانية الخاصة بإطلاق حملة "خليك إيجابي وحس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.





وقالت "الهوارى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تقليل قيمة الايجار او زيادة يأتى عن طريق التراضي بين المؤجر والمستأجر، فاذا تم التراضى تم الايجار، والعقد شريعة المتعاقدين، وهذا الامر متروك تمامًا لحرية صاحب الملك فاذا كان لديه استطاعه ان يخفف قيمة الايجار لتخفيف الاعباء عن المستاجر فعليه ان يفعل ذلك وله الاجر والثواب.





واكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن هذه المبادرة اختيارية وليست إيجبارية تفرض علي أصحاب الاملاك تخفيف القيمة الخاصة بالعقد.





وكان ذلك بعد أن أطلقت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، حملة "خليك إيجابي وحس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.



وطالبت "درويش" فى تصريحات لها، الملاك بأن يكون لهم دور في المساهمة المجتمعية للمساهمة في مواجهة هذا الوباء خلال عن طريق تخفيف الإيجار أو تأجيله حتى تتحسن الظروف، لافتة إلى أن هذه المبادرة سوف تساعد المواطنين على الالتزام بالحظر والجلوس في منازلهم للحفاظ على أنفسهم وعلى بلادهم.



