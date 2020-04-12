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برلمان

برلمانية عن مبادرة تخفيف قيمة الإيجار: ليست إجبارية

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:03 ص
عبله الهواري عضو
عبله الهواري عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
أيدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، المبادرة البرلمانية الخاصة بإطلاق حملة "خليك إيجابي وحس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقالت "الهوارى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تقليل قيمة الايجار او زيادة يأتى عن طريق التراضي بين المؤجر والمستأجر، فاذا تم التراضى تم الايجار، والعقد شريعة المتعاقدين، وهذا الامر متروك تمامًا لحرية صاحب الملك فاذا كان لديه استطاعه ان يخفف قيمة الايجار لتخفيف الاعباء عن المستاجر فعليه ان يفعل ذلك وله الاجر والثواب.

واكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن هذه المبادرة اختيارية وليست إيجبارية تفرض علي أصحاب الاملاك تخفيف القيمة الخاصة بالعقد.

وكان ذلك بعد أن أطلقت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، حملة "خليك إيجابي وحس بغيرك"، لتخفيف الإيجارات عن مستأجري الشقق والمحلات والمولات، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وطالبت "درويش" فى تصريحات لها،  الملاك بأن يكون لهم دور في المساهمة المجتمعية للمساهمة في مواجهة هذا الوباء خلال عن طريق تخفيف الإيجار أو تأجيله حتى تتحسن الظروف، لافتة إلى أن هذه المبادرة سوف تساعد المواطنين على الالتزام بالحظر والجلوس في منازلهم للحفاظ على أنفسهم وعلى بلادهم.

وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن الجميع يجب أن يساعد الدولة والمجتمع قدر استطاعته، للخروج من هذه الأزمة، خاصة أن المستأجرين يعانون في الوقت الحالي أشد المعاناة بسبب الحظر وقلة عمليات البيع والشراء.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الدولة بكل مؤسساتها في تصافر للقضاء على هذا الوباء العين، وإن هناك إجراءات وخطوات استباقية على أرض الواقع تم فرضها للحد من انتشار هذا الفيروس، فيجب على المجتمع المدني أن يكون له دور فى مساندة هذه الإجراءات والوقوف بجانب الدولة ودعمها.

وناشدت المواطنين توخي الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة التي تهدف إلي النيل من الوطن وأمنه واستقراره، مشيرة إلى أن لديها الثقة في قدرة الشعب المصري على تخطي هذه الأزمة، والخروج منها بكل قوة وصلابة بوعي وإدراك لحجم الخطر الذي يواجهونه، خاصة في ظل تكاتفهم مع الدولة المصرية.
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