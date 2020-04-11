أخبار الرياضة السعودية.. أزمة كبرى تهز نادي الاتحاد السعودي.. والهلال يستهدف ضم هذا اللاعب

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي الإتحاد السعودي، اقترب من تجديد عقود 4 لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم.





كشفت تقارير صحفية سعودية عن قرب انفجار قنبلة موقوتة خلال الأيام القليلة القادمة بعض قرار مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي بتخفيض رواتب العاملين بالنادي بنسبة 50% بسبب توقف النشاط الرياضي بالكرة السعودية خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









أكدت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع العراقي مهند علي مهاجم بورتيمونينسي البرتغالي، لخلافة الفرنسي بافتيمبي جوميز في حال رحيله عن الفريق.