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رياضة

مواجهة افتراضية .. الوداد: بيع 15 ألف تذكرة في لقاء الرجاء لدعم متضرري كورونا.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:51 ص
الوداد المغربي والرجاء
الوداد المغربي والرجاء البيضاوي
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حسن العمدة
قال محمد طلال، عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، إنه تم بيع 15 الف تذكرة في مواجهة الرجاء الافتراضية لدعم متضرري فيروس كورونا.

وأضاف طلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "ننتظر بيع عدد تذاكر أكبر من أجل دعم المتضررين ونتمنى عودة النشاط من جديد".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا " كوفيد 19".

وذكر الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تم تأجيل مباريات بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، لأجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا.

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