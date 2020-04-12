مواجهة افتراضية .. الوداد: بيع 15 ألف تذكرة في لقاء الرجاء لدعم متضرري كورونا.. فيديو

قال محمد طلال، عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، إنه تم بيع 15 الف تذكرة في مواجهة الرجاء الافتراضية لدعم متضرري فيروس كورونا.





وأضاف طلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "ننتظر بيع عدد تذاكر أكبر من أجل دعم المتضررين ونتمنى عودة النشاط من جديد".



