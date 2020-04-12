نوع مهمل من التوابل له مفعول السحر فى التخلص من فراغات الشعر

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يعتبر الحبهان علاج فعال للتخلص من قشرة الرأس والتخلص من فراغات الشعر بسرعه غير متوقعه يمكنك إستخدامه كالاتى إليك وصفة الحبهان وزيت الزيتون



- قرنفل مطحون



-حبهان مطحون



- ملعقتين صغيرتين فلفل أسود

-كوب صغير زيت زيتون



-كوب صغير زيت خروع.

الطريقة:







تخلط كل المكونات وتصب في زجاجة ويتم تدليك الشعر من الجذور حتى الاطراف وتترك لمدة 60 دقيقة ثم يغسل الشعر وتكرر العملية حسب الحاجة.

فوائد عديدة لتناول الحبهان لصحتك فهو يفيد المراة في علاج مشاكل البشرة وحرق الدهون إليك أبرز فوائد الحبهان يقدمها موقع برايت سايد.