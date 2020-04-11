أحد أهالي قرية شبرا البهو: ما حدث اليوم بجنازة الطبيبة المتوفاة جهل من البعض

قال الدكتور شريف يسرى، أحد أهالى قرية شبرا البهو: إنه يتقدم بالعزاء لأهالى أسرة الطبيبة المتوفاة حيال الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن تلك السلوكيات التى تمت بالقرية غريبة عن المجتمع المصرى.





وأضاف "شريف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، أن كان مصدوما مما حدث اليوم أثناء دفن الطبيبة المتوفاة حيال إصابتها بكورونا، موضحا أن ذلك المشهد تم إدارته عن طريق الجهلاء وأنهم مواطنون عديمة الوعى والثقافة والعلم.





وأوضح أنه كان يوجد ثلاثة ألاف شخص موجود بالجنازة اليوم من أصل 30 ألف شخص بالقرية، مضيفا إلى أن الذين كانوا رافضين للموقف والتجمع لا يتعدوا 30 فردًا.





وتابع أن التدين الآن بمصر أصبح شكليا وظاهريا، متسائلا عن وجود جوهر للقيم والأخلاق والإسلام لهؤلاء المواطنون، متابعا أن الجهل أصبح جهد للقيم ويؤذى الضمير.





وأكد أنه كان يوجد دور كبير جدا من الإعلام ووزارة الصحة حيال التوعية بكورونا، حيث أن الفيروس لا يهاجم إلا الخلايا الحية وتم محاولة الأشخاص الموجودين بذلك، متابعا أن الذين كانوا متصدرين المشهد هم أشخاص لا يفقهوا أى شئ عن الفيروس.