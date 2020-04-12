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حوادث

حبس ربة منزل وزوجها سرقوا مخزن ملابس

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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رامي المهدي
قررت النيابة العامة حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام لاتهامهما بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن تابع لمصنع ملابس فى دار السلام .

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من (صاحب مصنع ملابس كائن بدائرة القسم) قرر باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية عبارة عن ( 2 مكنسة كهربائية - 2 غسالة أطباق - 2 مكواة كهربائية - 3 مروحة بوكس - مكواة شعر - استشوار - دفاية - 2 غسالة - 2 عصارة كهربائية - فرن كهربائى - 2 طقم توابل - قطاعه لحوم ) من داخل المخزن الخاص بالمصنع ملكه. 


تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاملة بذات المصنع ، وزوجها سائق أمكن ضبطهما.


وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح الأصلى" وقيامهما بارتكاب الواقعة عقب انصراف جميع العاملين والاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن والاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات .


وتم بإرشاد هما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ، واستدعاء المُبلغ تعرف على المسروقات وإتهمهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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