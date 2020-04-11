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رياضة

أتحاد الكرة يفجر مفاجأة حول إلغاء الدوري المصرى.. تفاصيل

السبت 11/أبريل/2020 - 11:53 م
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
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حسام الحارتي

أكد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، أنه يتم رصد بعض البنود الخاص بلوائح اللجان من أجل عرضها على مجلس إدارة الاتحاد القادم لتعديلها .


وأضاف جمال محمد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، :"غير منطقي وجود 5 لاعبين محترفين في التشكيل الإساسي لفريق واحد بالدوري المصري ".


وأكد أن اللجنة الحالية ترفض تماما كثرة إنتقال المدربين بين الأندية في الموسم الواحد معلقا:" نرفض تماما كثرة انتقال المدربين  بين الأندية في الموسم الواحد".


وتابع :" ليس من العدل تطبيق لائحة عقوبات على لاعبي القسم الرابع وتكون متساوية مع لاعبي الدوري الممتاز ".


وطالب محمد علي بضرورة الأتفاق على القيمة المالية لانتقال  اللاعبين داخل الدوري المصري معلقا :" لابد من وضع حد مالي للاعبين داخل الدوري ".


وأكد جمال محمد أن إلغاء الدوري المصري هذا الموسم خارج حسابات اتحاد الكرة خصوصا في ظل إفتعال أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن الدوري المصري يحتاج مايقرب من 3 أشهر لاستكماله فور عودة استئناف النشاط الرياضي من جديد".

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