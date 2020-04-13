فيديوجراف.. حركة السلع بالأسواق.. بعضها انخفض بنسبة 100%

بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدول في مواجهة وباء كورونا المستجد، تواجه الأسواق عالميًا ومحليًا حالة من الركود.





تراجعت حركة بيع وشراء الأجهزة الكهربائية في مصر بنسبة لا تقل عن 50% وربما تزيد بسبب تأجيل الأفراح وجميع المناسبات التي قد تساهم في دفع عجلة شراء الأجهزة الكهربائية.





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