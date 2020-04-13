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فيديو جراف

فيديوجراف.. حركة السلع بالأسواق.. بعضها انخفض بنسبة 100%

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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محمد صبيح - إعداد: ايمان عبداللطيف

بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدول في مواجهة وباء كورونا المستجد، تواجه الأسواق عالميًا ومحليًا حالة من الركود.


تراجعت حركة بيع وشراء الأجهزة الكهربائية في مصر بنسبة لا تقل عن 50% وربما تزيد بسبب تأجيل الأفراح وجميع المناسبات التي قد تساهم في دفع عجلة شراء الأجهزة الكهربائية.


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وتم إغلاق المحال للحد من انتشار الفيروس وليس محلات الأجهزة الكهربائية فقط، ولمزيد من التفاصيل حول حركة بيع السلع بالأسواق، تابعوا بالفيديو جراف التالى.

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