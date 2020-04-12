أخبار التوك شو.. إطلاق اسم الطبيبة شهيدة كورونا على مدرسة بالدقهلية.. الصحة العالمية تحسم الجدل: جثامين وفيات كورونا لا تنقل العدوى.. وعمدة شبرا البهو: عيال فاسدة

نشر موقع "صدى البلد" أمس السبت مجموعة من الأخبار المهمة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





طالب الإعلامي أحمد موسى، محافظ الدقهلية تكريم الراحلة الطبيبة المتوفية بفيروس كورونا وإطلاق اسمها على اسم منشأة او شارع كبير لكي يعرف أهالي قرية شبرا البهو ان الوطن لا ينسى أبناءه.





قال أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليقا على رفض البعض دفن جثمان طبيبة متوفاة بفيروس كورونا في أحدى القرى: "أتقدم بالتعازي أسرة الطبيبة المتوفاة".





قال الدكتور أحمد الهنداوي نجل الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا بالدقهلية، :" لله الأمر من قبل ومن بعد ربنا يرحمها".





قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية، إن مريض فيروس كورونا بعد أن يتوفى لا تنقل جثته المرض كما انه عند تغسيل الجثمان هناك طرق وإجراءات يتم استخدامها ولا يحدث فيها انتقال عدوى .





قال إبراهيم عبد الحميد الشحات، عمدة قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، أن دفن جثمان الطبيبة المتوفاة بسبب كورونا استغرق 5 ساعات بسبب تجمهر الأهالي منذ السادسة صباحًا.





قال الدكتور أحمد سعد رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى قها، إن نتائج تحاليل الفريق الطبي بالكامل المتواجد في المستشفى سلبية، و لا يوجد به اي حالة مصابة بفيروس كورونا.



