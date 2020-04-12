الخشت يهنئ الأقباط بمناسبة أعيادهم





وقال الدكتور الخشت، كل عيد وإخوتنا الأقباط جميعًا بألف خير، مستشهدًا بالآية القرانية: "وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ". (المائدة: 82).

قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للإخوة الأقباط، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة أعيادهم هذا الأسبوع (أحد الزعف، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وأسبوع الآلام، وسبت النور، وعيد القيامة).