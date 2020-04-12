عام سجن مشدد.. اقتصادية النواب تحذر من ترويج شائعات مضللة عن فيروس كورونا

قال عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السبب وراء زيادة معدل استهلاك السلع الغذائية لـ 20% هو عادات وتقاليد المصريين بشأن قرب حلول شهر رمضان الكريم.





وأكد "مخاليف" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الوقت يعتبر وقت تخزين بالنسبة للمصريين بمناسبة حلول شهر رمضان، معتقدات وعادات قديمة لديهم تجعلهم يقومون بتخزين السلع فى هذا الشهر الكريم لعمل وليمة أو عزومات مما يزود من معدل الاستهلاك.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بضرورة إلقاء القبض على مروجي الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحات تنشر الشائعات مثل سوف يكون هناك مجاعات وغيرها لترهيب المواطنين ودفعهم لشراء كميات كبيرة من السلع.





وأكد النائب ضرورة تطبيق القانون من عقوبات رادعة تصل للسجن عام، مشيرًا إلى ضرورة أن لا ينتبه المواطن أن هذه الصفحات هدفعها زعزعة أمن وسلامة المصريين وألا يأخذ أي معلومة إلا من مصدر موثوق منه.



