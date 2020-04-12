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برلمان

عام سجن مشدد.. اقتصادية النواب تحذر من ترويج شائعات مضللة عن فيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:07 ص
الشائعات
الشائعات
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حسن رضوان
قال عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السبب وراء زيادة معدل استهلاك السلع الغذائية لـ 20% هو عادات وتقاليد المصريين بشأن قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد "مخاليف" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الوقت يعتبر وقت تخزين بالنسبة للمصريين بمناسبة حلول شهر رمضان، معتقدات وعادات قديمة لديهم تجعلهم يقومون بتخزين السلع فى هذا الشهر الكريم لعمل وليمة أو عزومات مما يزود من معدل الاستهلاك.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بضرورة إلقاء القبض على مروجي الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صفحات تنشر الشائعات مثل سوف يكون هناك مجاعات وغيرها لترهيب المواطنين ودفعهم لشراء كميات كبيرة من السلع.

وأكد النائب ضرورة تطبيق القانون من عقوبات رادعة تصل للسجن عام، مشيرًا إلى ضرورة أن لا ينتبه المواطن أن هذه الصفحات هدفعها زعزعة أمن وسلامة المصريين وألا يأخذ أي معلومة إلا من مصدر موثوق منه.

وكان ذلك بعد أن أكد عمرو حامد، رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن أزمة فيروس كورونا المستجد وفترات الحظر أدت إلى ارتفاع استهلاك المصريين من السلع الغذائية والخضراوات بنسبة 20٪، لافتا إلى أنه لا يوجد أى أزمة فى توافر السلع، وأن زيادة نسبة الاستهلاك ليست بالكبيرة التى تؤدى إلى أزمة فى السوق.

وأضاف عمرو حامد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السوق مستقرة سعريا وهناك توافر للسلع في المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والسوبر ماركت، مشيرا إلى أن هناك مخزونا آمنا من السلع.

ولفت إلى أن المصانع والشركات الغذائية قادرة على استيعاب احتياجات السوق، ولا يوجد أى تأثير سلبى عليها، خاصة أن هناك مخزونا من السلع لديها، موضحا أن زيادة الاستهلاك بسيطة، حيث إنه على سبيل المثال من كان يسحب 2 كيلو من أى سلعة خلال فترة الحظر، أصبح يسحب 5 كيلو.

وأوضح أنه قبل شهر رمضان نشهد عادة إقبالا من المستهلكين على شراء جميع السلع، وبالتالى لا نعتبر الفترة الحالية أزمة فى زيادة الإقبال خلال فترة الحظر، لافتا إلى أن التخزين الذى يقوم به المواطنون حاليا سيقل عند التأكد من توافر السلع ولن يلجأوا إلى ذلك.
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