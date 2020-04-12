هكذا يتصرف البنك المركزي إذا تم فرض حظر تجول بشكل كامل

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك يملك من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع أي تأثير على المواطنين أو توجه الدولة لفرض حظر التجول بشكل كامل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال "عامر" ،في تصريحات له، إن أحداث 2011 كانت الأصعب في تاريخ مصر باعتباره كانت انفلاتا أمنيا ولكن حال فرض حظر التجوال بشكل كامل ستكون آثارها أقل.





أوضح " عامر" أن البنك المركزي المصري قام حاليا بزيادة اعداد الصراف الآلي وإصدار بطاقات صرف بلاستيكية مصرية للاستقلال عن نظم تشغيل ماستر كارد وفيزا، تحسبا لأي اضطرابات في الخارج بالإضافة لوجود مقار خارجية للعمل.





وأشار إلى أنه حال حدوث حظر تجول كامل سيتم التعامل معه و توفير الاحتياجات فلا يمكن قصر الصرف علي شخص بعينه ، ونأمل أن يكون تأثير الفيروس كما هو عليه لأنه أصبح مركزا للوباء في أوروبا والولايات المتحدة.

اضاف أن هناك احتياطيات لأسوء الفروض ولدينا اجراءات ونقوم بتظيم الاسواق ، بالاضافة لقيام البنوك في تطهير المقار و الماكينات و الكروت و الانترنت و الموبايل يمكن عمل عمليات مصرفية .