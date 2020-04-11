تريند الفن | محمد رمضان يحرج أحمد فهمي.. الموت يفجع عصام كاريكا بـ فيروس كورونا

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية، ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:









أكد الفنان احمد فهمى منذ يومين من خلال استضافته فى احد البرامج التليفزيونية الشهيرة رفضه التمثيل مع الفنان محمد رمضان لأن مدرستيهما في التمثيل مختلفة ولا يمكن أن يجمعهما عمل واحد.‏





وعلق الفنان محمد رمضان على هذه التصريحات من خلال نشره مقطع فيديو سابقا للفنان احمد فهمى يشيد بموهبة محمد رمضان.









علن الفنان عصام كاريكا، عن وفاة عمة بسبب فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.





قال عصام كاريكا، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :"في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكى بإيطاليا بسبب هذا الڤيروس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله ان يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا باإذن الله".









حرص الفنان علي ربيع على نعى والده الذى وافته المنية أمس الجمعة ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور، والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو، وعلق عليها قائلًا: "فى الجنة إن شاء الله يابويا".









أعرب الفنان صلاح عبد الله عن حزنه الشديد، بسبب واقعة رفض اهالى قرية شبرا البهو بالدقهلية دفن جثة طبيبة إثر إصابتها بفيروس كورونا، موضحا أنها رحلت عن الدنيا من أجل حمايتهم.





وقال الفنان صلاح عبد الله من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر "هيا ماتت من أجلهم، وهمه رفضوا إنها تندفن عندهم، يا قلبهم، اللي تملا بجهلهم ورعبهم، وإنتوا ياللي في إيدكم وعيهم، مسئولين زيهم،#الدكتورة_ماتت_يلا_نوعي_بعضنا ".