عباس شومان يقترح 6 خطوات لتغسيل ودفن متوفى كورونا

واقترح شومان عبر صفحته بفيسبوك حلا للمشكلة يضمن 6 خطوات وهي:

١- تخرج الجثة من المستشفى بعد تغسيلها عن طريق طاقمها المؤهل والمجهز بوسائل الحماية في سيارة نقل الموتى.

وأضاف: ٢-يكلف فريق من المستشفى بالقيام بعملية الدفن وفق الضوابط المحددة من قبل وزارة الصحة.





وتابع: ٣- يتم الصلاة على الميت ولو بشخصين بعد تغسيله داخل المستشفى.





وأكمل: ٤- تتوجه السيارة بعد إبلاغ أهل الميت بموعد الدفن ومكانه وتسمح بحضور عدد محدد منهم يقتصر على أقرب المقربين في حدود عشرة أشخاص لحضور الدفن دون مشاركة أو تدخل في مسألة الدفن.





واستطرد: ٥- إذا حددت الدولة مقابر لدفن موتى الفيروس يتم الدفن بها ولايجوز الاعتراض من أقاربه.



