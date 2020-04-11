غلق وتشميع محل تجارى وكافيتريا مخالفة بـ فارسكور لمخالفتها قرارات الغلق

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية، بمدينتى فارسكور و السرو و قريتى شرباص التابعة لمركز فارسكور و ميت الخولى بالزرقا وذلك لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية التى أتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19"، حيث رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ومحمد عجم مدير إدارة المتابعة بالديوان العام..





هذا وقد قادت المحافظ حملة لتطهير وتعقيم تلك المناطق وذلك بإستخدام المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ هذه الأعمال وفقًا للمعايير المعتمدة فى هذا الشأن ، كما تأكدت محافظ دمياط من تفعيل القرار الصادر بالغلق التام للمحال التجارية يومى الجمعة والسبت على مدار الـ 24 ساعة والذى يستثنى منه محلات البقالة والمخابز والصيدليات والسوبر ماركت وكذلك الالتزام بقرار حظر التجوال بدءًا من الساعة الثامنة مساءًا وحتى السادسة صباحًا.





وخلال الجولة تم ضبط محل تجارى وكافيتريا بفارسكور لم يلتزما بقرار الغلق إذ أمرت الدكتورة منال عوض بغلقهما وتشميعهما فورًا و كذلك إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.





وفى سياق متصل أشادت الدكتورة منال عوض بجهود الأجهزة الأمنية لتنفيذ تلك الأعمال على الوجه الأكمل وتعاونها مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة للعبور من تلك الأزمة ومواجهة أي اختراقات لتلك القواعد ، مناشدة جموع المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الوقائية مع الالتزام بالتواجد بالمنازل و عدم النزول الا فى حالات الضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم.