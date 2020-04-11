أمين الفتوى بدار الإفتاء: الدين يحرم التنمر أو الاستهزاء تجاه مصابي كورونا

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى فى دار الإفتاء المصرية: إن اليوم قام فضيلة المفتى بإصدار بيان بخصوص المتوفيين جراء فيروس كورونا، وخاصة من الذين تعرض لهم التنمر بشأن الإصابة به، مشيرا إلى أنه يأمل بأن يكونوا من الشهداء وخاصة من خط الدفاع الأول والأطباء والممرضات.





وأضاف "خالد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الأن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، انه يجب على المواطنين القيام بواجباتهم وبذل قصارى جهدهم تجاه المصابين أو الذين فارقوا الحياة بسبب الفيروس، موضحا أنه يجب أن نعصم قلوبنا عن الإستهزاء والسخرية، حيث أنه يعتبر شئ لا يليق بمصر.





وأفاد أن ما يتم الأن من تنمر أو إستهزاء تجاه مصابي كورونا يحرمه الدين الإسلامى ويعد كبيرة من الكبائر، مضيفا إلى أنه لا خلاف حيال حرمة الموتى.