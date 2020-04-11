رجال أعمال يعلنون تمسكهم بالعمالة ومستحقاتها خلال أزمة كورونا..فيديو

أعلن عدد من رجال الأعمال المصريين تضامنهم الكامل مع جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وأكدوا تمسكهم بحقوق كافة العاملين لديهم وتعويضهم عن ضعف الإنتاج خلال هذه الفترة ، ويدرسون زيادة رواتب الأطقم المستمرة فى العمل وصرف مستحقات كل فرق العاملين المتضررين من الأزمة .





وقال سمير النجارر ئيس مجموعة دالتكس الزراعية ، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، انه لابد من تكاتف رجال الأعمال من الدولة وتثمين جهودها لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرا الى قرار مجموعة دالتكس بعدم فصل اى عامل وزيادرة رواتب الأطقم العاملة وصرف كافة مستحقات العاملين بالمزارع والشركات ، وتوفير وسائل مواصلات لعودتهم قبل موعد حظر التجوال .





وأشار مجدى السيد رئيس شركة ميفاك للقاحات البيطرية ، الى أهمية الحفاظ على العمالة المصرية المدربة لأنها هى قوة الأقتصاد الحقيقة ، لافتا الى انه قرر عدم التفريط فى اى عامل وانتظام صرف الرواتب والحوافز لتشجيع العاملين ودعمهم نفسيًا لتحمل هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد .





وكشف فتحى كامل رئيس شركة بريجو للصناعات الغذائية ، ان لدية 500 عامل يمثلون اهم عمالة مدربة فى مجال صناعات الألبان ومنتجاتها فى مصر ، ولا يمكنة تسريح عامل واحد ، لافتا الى انه يتم صرف الرواتب بأنتظام بالمصانع والشركات وتقديم كل سبل الدعم لتشجيعهم على تخطى هذه الفترة .





وأعلن محمد دسوقى رئيس شركة ايجبست للحاصلات الزراعية ، انه لن يتم تسريح اى عامل بالشركة ، بل انه يهتم بصرف الرواتب وكل حقوق العمال بأنتظام ، الى جانب تدريبهم على افضل طرق الوقاية داخل العمل أو خارجه لضمان المحافظة على عدم اصابتهم بفيروس كورونا.





وأوضح محمد عبد الحفيظ المدير التنفيذى لشركات عبد الحفيظ حسين ، انه يدرس زيادة رواتب العمال خلال هذا الفترة لتشجيعهم على الصمود وتأهيلهم لمضاعفة العمل فور الأنتهاء من فيروس كورونا ، لافتا الى انه اعلن انه لن تمسح حقوق العمال المالية ولن يتم التفريط فى اى عامل مؤقت او معين داخل الشركة .





وطالب الدكتور محمد محمود رئيس شركة فارما سوتيكا الزراعية ، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بمد العمل بتراخيص المنشاءات الصناعية 6 أشهر ، لصعوبة تجديد تراخيص المصانع خلال فترة حظر التجوال ، مشيرا الى ان المصانع والشركات تواجه ازمة كبيرة فى تجديد رخص التشغيل بسبب ضيق فترات التحرك واجازات كثير من الموظفين المختصين بذلك ، مما يؤثر على استمرارية العمل بالشركات والمصانع .