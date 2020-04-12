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اقتصاد

مسئول مصرفي: الاستهلاك وتداعيات كورونا أسباب لتراجع الاحتياطي

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:18 ص
الاحتياطي النقدي
الاحتياطي النقدي
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محمد يحيي

قال مصدر مصرفي، إن ارتفاع معدلات الاستهلاك في مصر خلال الـ3 اسابيع الماضية، تسببت في اضطرار البنك المركزي المصري لاستخدام نحو 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي؛ لشراء السلع الاستراتيجية وسداد بعض الإلتزامات الدولية؛ بعد توقف جزئي لقوي الانتاج بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد الدولي.


أكد المسئول في تصريحات لـ"صدي البلد" أن توفير احتياجات الدولة من السلع الاساسية و تأثر روافد العملة الأجنبية سواء في تحويلات المصريين العاملين في الخارج أو عوائد قناة السويس و الصادرات المصرية و قطاع السياحة، تسبب في هبوط الاحتياطي النقدي لقرابة الـ40 مليار دولار أوائل إبريل الجاري.


أشار المسئول إلي أنه بالرغم من تأثير تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد القومي، إلا أن الأمور مازالت مستقرة وتحت السيطرة، غير أنه يتطلب تكاتف قوي الانتاج الحكومي والخاص مع اتخاذ التدابير و الاحتياطيات الحمائية للحفاظ علي المواطنين؛ حتي لا يتأثر الاقتصاد القومي بشكل كبير.

 

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