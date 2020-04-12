الحبيب علي الجفري: الجهل يولد في الإنسان الخوف.. فيديو

قال الحبيب علي الجفرى الداعية الاسلامى ، إن مشكلة منع دفن الطبيبة حدثت من فئة محدودة من هذه القرية ولا يجب التعميم على كل القرية لأن الجميع كان مستاء وكانوا ضد ما حدث.













وأضاف الحبيب علي الجفرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، إن الإنسان عدو ما يجهل والجهل يولد في الإنسان خوف يجعله عرضة للشائعات ولهذا فنحن بحاجة إلى توعية الناس.









وأوضح الحبيب علي الجفرى، أن ديننا وانسانيتنا لا ينفصلان غرسوا في القلوب معني راقى وهو أن للموت والنفس حرمة وهذا ما علمه لنا "الرسول علية الصلاه والسلام "عندما مرت عليه جنازة يهودى قام لها.





وتابع الحبيب علي الجفري، أنه من الضروري أن نذكر أنفسنا وألا نقبل أن نتنازل عن قيمنا ومبادئنا في مثل هذه اللحظات العصيبة لأن اللحظات العصيبة كاشفة عن مواطن خلل نحتاج ألا تفقدها فينا.









واستطرد الحبيب علي الجفري، أنه في مثل الظروف التي نحن فيها نحن بحاجة الي ان نترابط ونتراحم وان يأخذ كل منا بيد الاخر وان يشعر كل منا بالاخر ويجب ألا نسير وراء الشائعات .



