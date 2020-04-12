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الإفتاء عن منع دفن طبيبة الدقهلية: الخوف ليس مبررا لسوء الأخلاق

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أعرب الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن استيائه من  واقعة اعتراض أهالي قرية شبرا البهو في الدقهلية على دفن طبيبة توفيت بعد معاناتها من فيروس كورونا.

 وتابع الورداني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"، :"أخشى أن تتجه الأفعال إلى الوصمة، والفعل الذي تم هو محرمًا وهو أن نصم من ضحى بحياته من أجل الحفاظ على حياتنا "وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟".

وأشار الورداني إلى  أن الخوف ليس مبررًا لسوء الأخلاق، ومن أعلى أشكال سوء الأخلاق وصم الإنسان بأي شيء يقلل من شأنه.

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