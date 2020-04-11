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برلمان

أخبار البرلمان: لجنة الصحة ترد على نجاح عقار أفيجان اليابانى فى علاج كورونا.. ورسالة للمصريين بشأن زيادة استهلاك السلع 20%

السبت 11/أبريل/2020 - 11:54 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 11 ابريل:



انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، اعتراض عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على دفن جثمان طبيبة توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا ، مؤكدا أنه سلوك غريب على المجتمع المصري. 



تقدم النائب سليمان فضل العميرى، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن بتغيير اسم قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية لتكون باسم الدكتورة شهيدة كورونا، ليصبح اسمها قرية " الدكتورة "  تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها.


منذ ظهور فيروس كورونا نهاية العام الماضى فى الصين ، أعلنت عدة دول، وفى مقدمتها الصين، عن بدء العمل على اكتشاف علاج للفيروس، وسارت على دربها دول أخرى، من بينها "الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا"؛ لتفتح الباب أمام دول العالم لبدء اكتشاف علاج لهذا الوباء العالمي.



شهدت قرية "شبرا البهو" التابعة لمدينة أجا في محافظة الدقهلية حدثا فريدا من نوعه، صباح اليوم السبت، فيما اعتبر واقعة تنمر جديدة ضد طبيبة متوفاة بكورونا، بعدما احتشد الأهالي أمام مدخل القرية لرفض دفن جثمان الطبيبة فى مقابر القرية.



كشف أحمد الخشب عضو مجلس النواب عن دائرة أجا في الدقهلية، عن كواليس دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا وامتناع أهالي قرية شبرا البهو عن دفنها وتدخل الامن لانقاذ الموقف.



وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.



تقدم النائب محمد عبدالغني، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، ووزيري "البترول والثروة المعدنية، والمالية"، بشأن قيام لجنة التسعير بخفض سعر المواد البترولية بقيمة "ربع جنيه فقط" لتصبح كالآتي: (انخفض سعر بنزين 80 إلى 6.25 للتر، بدلًا من 6.5 جنيه، و92 إلى 7.50 للتر بدلًا من 7.75 جنيه، و95 إلى 8.5 للتر، بدلًا من 8.75 جنيه.


قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن 20% زيادة فى معدل استهلاك المصريين خلال فترة حظر كورونا ليست مقلقة، معقبًا:" أن هذه النسبة تعتبر فى حدود الأمان".
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