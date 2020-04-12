150 شنطة مواد غذائية من نادي روتاري بني سويف لأهالي قرية الهرم

أعلن نادي روتاري بني سويف بالتعاون مع لجنة الكوارث بالمنطقة الروتارية عن توزيع ١٥٠ شنطة مواد غذائية جافة فى قرية "الهرم " بالواسطى شمال المحافظة وذلك علي الاسر المتضررة من تداعيات السيوكل والأمطار وفيرس "كورنا " من العمالة غير المنتظمة، بمساعدة شباب الروتاراكت بروتارى بنى سويف وشباب المتطوعين من فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة .





يذكر أن العام الروتاري الحالي بدأ منذ شهر يوليو الماضي ويستمر لمدة عام حتي يوليو المقبل، وكان نادي روتاري بني سويف قد نفذ العديد من القوافل الطبية ومنها قافلة للكشف الطبي على 200 من أبناء مؤسسات الأيتام ببنى سويف وصرف العلاج اللازم في تخصص العيون وعمل النظارات اللازمة للمحتاجين.

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كما تم إطلاق قوافل لأهالي القرى بالمحافظة، لتحقيق الهدف منها بالوصول لأكبر عدد من المستفيدين من المرضى غير القادرين بنطاق المحافظة.





كما دشن النادي في دورته الحالية مشروع نور العيون بمستشفي الرمد والذي تم من خلاله إجراء عمليات المياه البيضاء وزرع العدسات، عن طريق التعاون بين المحافظة ونوادي الروتاري .