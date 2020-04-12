كورونا يكشف الوجوه القبيحة.. القصة الكاملة لـ طبيبة شبرا البهو.. الداخلية تضبط 23 شخصا منعوا دفن الجثمان.. النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل.. والأهالي يتجردون من الأخلاق ويشعلون النيران

وزارة الداخلية تلقي القبض على 23 شخصا منعوا دفن جثمان طبيبة الدقهلية

النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل

مسئول الطب الوقائي يؤكد عدم وجود ضرر من دفن الطبيبة





كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة تجمهر أهالي قرية شبرا البهو بالدقهلية ورفضهم دفن طبيبة توفيت بسبب كورونا، التفاصيل الكاملة في الواقعة التي تسببت في حالة من الغضب بين المواطنين والمسئولين في مصر.





وأوضحت الوزارة أنه بتاريخ اليوم قام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية "شبرا البهو" في الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد استجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض، حيث تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وجار العرض على النيابة العامة.





وتؤكد وزارة الداخلية تصديها بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتى تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة.





كما أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا بمحافظة الدقهلية. وستعلن النيابة العامة تفصيلات الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات .





وكان أهالي قرية شبرا البهو بـ الدقهلية رفضوا دفن جثمان الطبيبة "س. ع" بعد وفاتها فى الحجر الصحى بـ فيروس كورونا وأشعلوا النيران فى الطرق المؤدية للمقبرة، إلا أن الأمن أطلق قنابل الغاز وتم تفريقهم وتم دفن الجثمان وإطفاء النيران.





وانتقلت قوة أمنية من مركز أجا فى محاولة لإقناع الأهالى، خاصة "أن إكرام الميت دفنه"، وأن الاعتراض سيؤدى إلى زيادة عدد الأهالى المتجمعين وهو ما يمثل خطرا شديدا على أهالي القرية.





وطمأن مسئول الطب الوقائى أهالي القرية بأنه سيقوم بدفنها بنفسه، وأنه تم اتخاذ جميع الطرق الوقائية حتى لا ينتقل الفيروس وأنه لا خوف من دفنها بالقرية ولكن دون جدوى.

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وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق الأهالى من أمام المقابر حتى يتسنى لهم دفن جثة الطبيبة حيث ظلوا أكثر من ٣ ساعات رافضين دفنها مما أدى لابتعادهم عن المقابر وتم دفن الجثة عقب تكفينها وتعقيمها.





يذكر أن مسئولى الإدارة الصحية بمركز أجا أكدوا للأهالى أنه لا يوجد أي خطورة من دفن الجثة إلا أن الأهالي رفضوا دفنها مشيرين إلى انها كانت تعيش بمدينة المنصورة كما خرج أيضا اهالي قرية شبرا البهو فريك الملاصقة لهم على الطريق رافضين ايضا دفن الجثمان فى القرية المجاورة لهم.