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محافظات

صحة بنى سويف تواصل تعقيم وتطهير المنشآت لمجابهة فيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:40 ص
صحة بنى سويف تواصل
صحة بنى سويف تواصل جهودها في تعقيم وتطهير المنشأت
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محمد عبد الحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف الموقف التنفيذي لخطة المحافظة فيما يتعلق باجراءات مكافحة العدوى التى تنفذها مديرية الصحة حسب تعليمات واشتراطات وزارة الصحة المصرية ،مطمئنا على استمرار الأعمال والتسهيلات المتاحة واللازمة لتنفيذ حملات التعقيم  أو برامج التدريب على مكافحة العدوى ومجابهة فيروس كورونا.

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جاء ذلك خلال تواصل المحافظ مع وكيل وزارة الصحة ، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع ، حيث أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحة على استمرار  تنفيذ حملات التعقيم والتطهير، مشيرا الى انه كلف الدكتورة الزهراء محمود مدير إدارة المتوطنة بتعقيم وتطهير  مبنى مستشفى الحميات والصدر ومكاتب الصحة والرعايات،  ومركز طبي الغمراوى ،  وقرية اهناسيا الخضراء.

وشملت حملات التعقيم شركة بوتاجاسكو بمقراتها ببني سويف وناصر، وتعقيم  مصنع حديد المصرين كاجراء وقائي واحترازي للحفاظ على صحه المواطنين. 

صحة بنى سويف تواصل تعقيم وتطهير المنشآت لمجابهة فيروس كورونا
صحة بنى سويف تواصل تعقيم وتطهير المنشآت لمجابهة فيروس كورونا
صحة بنى سويف تواصل تعقيم وتطهير المنشآت لمجابهة فيروس كورونا
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