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حوادث

الداخلية تضبط 20 طن كلور قبل بيعها في السوق السوداء

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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مصطفي الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت عن ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج المنظفات الصناعية بدائرة مركز شرطة تلا (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (20,600 طن " كلور ، سلوفنيك" ) بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.
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