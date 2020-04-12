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رياضة

كارتيرون لـ صدى البلد: قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب غير صائب

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:00 ص
باتريس كارتيرون المدير
باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك
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رشا حسين
تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، عن رأيه فى قرار اتحاد الكرة المصرى بتقليص عدد اللاعبيين الأجانب فى الأندية بداية من الموسم المقبل.

وقال كارتيرون لـ صدى البلد: لا أعلم إذا تم حسم القرار بشكل رسمى أم لا، ولكن قرار تقليص عدد اللاعبين المحترفين الأجانب يطبق فى الدوريات الأوروبية بشكل رسمى، ولكن فى مصر ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا تطبق هذا القرار بالموسم المقبل".

وتابع المدير الفنى للزمالك حديثه، قائلًا: "عقود اللاعبين فى مصر ممتدة لفترة طويلة وهذا القرار سيؤثر ويحدث مشكلة كبيرة على الأندية بسبب عقود لاعبيها الأجانب، وبالتالى فتطبيق هذا القرار بالموسم المقبل أمر غير صائب".

وتساءل كارتيرون عن مصير عقود اللاعبين الأجانب التي تستمر لـ٣ مواسم قادمة مع الفرق، اذا تقرر بشكل رسمى تقليص عددهم الموسم المقبل.

وأنهى مدرب الزمالك تصريحاته، بأن اتحاد الكرة المصرى كان يجب عليه  أن يبلغ الأندية مسبقًا بذلك ويعطى فرصة كافية لهم، وأوضح على سبيل المثال يعلن أنه سيطبق قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب بعد ٣ سنوات من الأن.

وكانت أزمة تقليص عدد اللاعبيين الأجانب بالموسم المقبل تفجرت فى الأيام الماضية فى ظل تمسك اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بتطبيق اللائحة التى تم عرضها على الأندية ببداية الموسم ورفض إلغاء بند تقليص عدد اللاعبين الأجانب بالأضافة لتطبيق بند معاملة اللاعبين من  شمال افريقيا وسورويا وفلطسين، مثل المصرين على هذا الموسم الجارى فقط ومنعها الموسم المقبل.
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