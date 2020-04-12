أخبار الفن.. حقيقة إصابة منى زكي بـ فيروس كورونا.. الموت يفجع عصام كاريكا.. ووفاة الملحن خالد عادل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
وجه الفنان عمرو سعد، رسالة للفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات، الذين يبذلون جهدا كبيرا.
نشرت الفنانة منى زكي، بيانًا من شركة إنتاج مسلسلها الجديد «تقاطع طرق» الذي أشيع أنه توقف تصويره بسبب إصابة مساعدتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وترددت شائعات حول انتقال العدوى لعدد من أفراد المسلسل ومن بينها الفنانة، ما دفعها للرد بعد فترة صمت طويلة.
أعلن الفنان عصام كاريكا، عن وفاة عمة بسبب فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.
طرحت الفنانة اللبنانية إليسا، مقطع فيديو قصيرًا من أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" المرتقب طرحها كاملة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.
أعلن الملحن محمود الخيامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة الملحن خالد عادل مساء اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية.
توفيت الممثلة البريطانية هيلاري دوير، مساء أمس الجمعة 10 أبريل عن عمر يناهز الـ 74 عامًا بعد فترة من معاناتها من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وتدهور حالتها الصحية.