أخبار الفن.. حقيقة إصابة منى زكي بـ فيروس كورونا.. الموت يفجع عصام كاريكا.. ووفاة الملحن خالد عادل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





وجه الفنان عمرو سعد، رسالة للفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات، الذين يبذلون جهدا كبيرا.

