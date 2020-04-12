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حوادث

تجديد حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في مخدر الأيس بالأميرية

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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رامي المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس 4 أشخاص لحيازتهم كمية من مخدر الايس بقصد الاتجار ١٥ يوما  في منطقة الأميرية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، تمكنوا من ضبط أربعة أشخاص لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة حال استقلالهم سيارة ملاكى وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس وزنت 250 جرام" - هاتف محمول – مبلغ مالى).وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 


جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات الأمنية بدائرة الأقسام والمراكز لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
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