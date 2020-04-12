تجديد حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في مخدر الأيس بالأميرية

جدد قاضي المعارضات حبس 4 أشخاص لحيازتهم كمية من مخدر الايس بقصد الاتجار ١٥ يوما في منطقة الأميرية.





وأشارت التحقيقات إلى أنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، تمكنوا من ضبط أربعة أشخاص لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة حال استقلالهم سيارة ملاكى وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس وزنت 250 جرام" - هاتف محمول – مبلغ مالى). وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







