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رياضة

بيراميدز يحسم مصير أحمد الشناوي حال التعاقد مع شريف إكرامي.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:13 ص
احمد الشناوي وشريف
احمد الشناوي وشريف اكرامي
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حسن العمدة
كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن مصير أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، حال التعاقد مع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الذي لم يجدد للنادي وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أحمد الشناوي أكبر موهبة في الشرق الأوسط وهو حارس كبير قد يمر بفترات سوء توفيق لكنه قيمة كبيرة والمستقبل أمامه لأن عمره 27 عامًا فقط وهو قادر على استعاده فورمته المعهودة مرة أخرى".

وتابع: "شريف إكرامي إضافة كبيرة لبيراميدز حال انضمامه وبالطبع النادي يرغب في التعاقد معه لأنه سيزيد من قوة بيراميدز".

وأعلن شريف إكرامي الرحيل عن النادي الأهلي فى نهاية الموسم الحالي ويقترب من الانضمام لنادي بيراميدز.

ويحتل الاهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة ، بينما يحتل بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة .
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