بيراميدز يحسم مصير أحمد الشناوي حال التعاقد مع شريف إكرامي.. فيديو

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن مصير أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، حال التعاقد مع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الذي لم يجدد للنادي وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.





قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أحمد الشناوي أكبر موهبة في الشرق الأوسط وهو حارس كبير قد يمر بفترات سوء توفيق لكنه قيمة كبيرة والمستقبل أمامه لأن عمره 27 عامًا فقط وهو قادر على استعاده فورمته المعهودة مرة أخرى".





وتابع: "شريف إكرامي إضافة كبيرة لبيراميدز حال انضمامه وبالطبع النادي يرغب في التعاقد معه لأنه سيزيد من قوة بيراميدز".



