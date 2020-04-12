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رياضة

عماد السيد: أبو جبل يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:14 ص
أبو جبل يستحق الانضمام
أبو جبل يستحق الانضمام لمنتخب مصر
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إسماعيل محمود
تمنى عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، أن يكون محمد أبوجبل ضمن صفوف منتخب مصر الأول في الفترة المقبلة.

وقال عماد السيد خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك":" أبو جبل يقدم مستوى مميز وثابت في حراسة مرمى الزمالك".

وأضاف:" أبوجبل يستحق الانضمام لصفوف منتخب مصر في الفترة القادمة".

وسبق لعماد السيد اللعب في صفوف نادي الزمالك قادمًا من نادي إنبي، قبل أن ينتقل مع بداية هذا الموسم لنادي الاتحاد السكندري.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تأجيل منافسات الدوري الممتاز حتى نهاية شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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