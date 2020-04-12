شاهد.. كيف يتم تعقيم وتطهير مواقع مشروعات العاصمة الإدارية

عرضت فضائية "الحدث" تقريرا عن كيفية تعقيم وتطهير مواقع مشروعات العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.





ووفقا للتقرير، بالنسبة للعاصمة الإدارية يتم التعقيم المستمر للمشروعات الجارى تنفيذها، لضمان إستمرار العمل فى ظل إجراءات إحترازية ووقائية صارمة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال مصطفى نشأت، مدير أحد المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تطبيق ممر تعقيم مبدأى من أجل تعقيم جميع العاملين بالعاصمة وقياس درجة الحرارة أولا، بالإضافة لإلتزام العمال بإجراءات الوقاية المطلوبة لمواجهة كورونا.





وأشار إلى أنه تم تقليل عدد ساعات العمل من أجل منع إنتشار التكدس، وفى نفس الوقت المحافظة على معدلات العمل وعدم تأثرها بالأحداث الموجودة بالبلاد.





كما لا يختلف الحال بالعاصمة الإدارية الجديدة عن المشروعات التى تحدث بمدينة 6 أكتوبر، حيث أن عجلة العمل والإنتاج تدور بلا توقف مع الإلتزام الكامل من العاملين وكافة المواقع بالتدابير الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد من تطهير المكاتب على الأرضيات وجميع الأسطح.