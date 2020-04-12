AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. كيف يتم تعقيم وتطهير مواقع مشروعات العاصمة الإدارية

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:02 ص
مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر
Advertisements
هاجر إبراهيم

عرضت فضائية "الحدث" تقريرا عن كيفية تعقيم وتطهير مواقع مشروعات العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.


ووفقا للتقرير، بالنسبة للعاصمة الإدارية يتم التعقيم المستمر للمشروعات الجارى تنفيذها، لضمان إستمرار العمل فى ظل إجراءات إحترازية ووقائية صارمة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.


وقال مصطفى نشأت، مدير أحد المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تطبيق ممر تعقيم مبدأى من أجل تعقيم جميع العاملين بالعاصمة وقياس درجة الحرارة أولا، بالإضافة لإلتزام العمال بإجراءات الوقاية المطلوبة لمواجهة كورونا.


وأشار إلى أنه تم تقليل عدد ساعات العمل من أجل منع إنتشار التكدس، وفى نفس الوقت المحافظة على معدلات العمل وعدم تأثرها بالأحداث الموجودة بالبلاد.


كما لا يختلف الحال بالعاصمة الإدارية الجديدة عن المشروعات التى تحدث بمدينة 6 أكتوبر، حيث أن عجلة العمل والإنتاج تدور بلا توقف مع الإلتزام الكامل من العاملين وكافة المواقع بالتدابير الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد من تطهير المكاتب على الأرضيات وجميع الأسطح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اجتماع مع وزيري الإسكان والنقل ورئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.. مدبولي يبحث الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين في المشروعات الإنشائية

إجراءات وزارة البيئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.. تعقيم مقار الوزارة بالمحافظات والتناوب بين العاملين للحد من التكدس.. تقليل ساعات العمل وإلغاء بصمة الحضور

الإسكان: بدء تعقيم وتطهير مواقع مشروعات العاصمة الإدارية لمواجهة كورونا

الإسكان: تعقيم مشروعات 40 مدينة جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وزير الإسكان: بوابة تعقيم للعمال ضد كورونا فى مواقع العاصمة الإدارية

شركات المقاولات بالعاصمة الجديدة تقيم بوابة تعقيم للعمال.. شاهد

ترشيحاتنا

هل ينجح عقار أفيجان الياباني في علاج فيروس كورونا.. صحة البرلمان تجيب

صوفينار تثير الجدل بملابس البحر المثيرة.. شاهد

عالمة بريطانية تعلن نجاحها في إنتاج لقاح ضد كورونا.. متى سيكون متاحا؟

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 426 وخروجهم من مستشفى العزل

شيخ الأزهر عن واقعة طبيبة الدقهلية: ضاعت الإنسانية وطغت الأنانية

بلال علام: العندليب علمنى الإنتماء ورد فعل جماهير الأهلي مع أحمد فتحي أعجبني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائقة دليفري .. شاهد كيف استغلت سعودية سيارتها في ظل أزمة كورونا

بلا رحمة.. مراهقون يعتدون على منزل عجوز مصابة بـ السرطان

أعنف تعقيم.. أغرب طريقة لتطهير الطعام من كورونا