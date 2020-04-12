في ذكرى ميلاد زوزو شكيب.. تعرف على سبب ضرب زينات صدقي لها

يوافق اليوم 12 إبريل ذكرى ميلاد الفنانة زوزو شكيب التى رحلت عن عالمنا قبل سنوات طويلة، تاركة لجمهورها عشرات الأعمال الفنية.

ولـ زوزو شكيب قصة مع زينات صدقي رواها محمد أبو داوود فى أحد البرامج الإذاعية عن جزء من مذكرات المؤلف والمنتج المسرحى سمير خفاجى، والتى كشف فيها عن شجار بين الفنانتين وصل إلى حد الضرب.

أكد خفاجي فى مذكراته أنه ذهب إلى "زينات صدقى" فى المسرح حيث كانت تشارك فى بطولة عمل مسرحى من بطولة زوزو شكيب، إلا أنه اكتشف أنهم طردوها، بعد أن نشبت مشاجرة بين زوزو شكيب وزينات صدقى بسبب سوء معاملة الأولى للثانية، بحسب ما كتبه سمير خفاجى فى مذكراته، فما كان من الأخيرة إلى أن قامت بضربها، لينتهي الأمر بتدخل الشرطة.