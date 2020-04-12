فريق إدارة أزمة كورونا بمستشفيات جامعة المنوفية يؤكد إصابة فني أشعة بـ الفيروس

أعلن فريق إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية أنه في إطار المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لكل المستجدات داخل كلية الطب و المستشفيات الجامعية تم الإشتباه في بعض الحالات من أطباء و تمريض و عمال من المخالطين لفنى التمريض الذى يعمل بالمستشفيات الجامعية و ظهرت باقي نتائج التحاليل و جاءت جميعها سلبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





كما كان هناك حالة إشتباه أخري لأحد عمال المستشفيات الجامعية و الذى يعمل بقسم الطب الطبيعي و بعد الإشتباه في الأعراض المصاحبة له تم تحويله فورا و حجزه بمستشفي الصدر و سحب عينات التحاليل اللازمة و ظهرت نتائج التحاليل و جاءت النتيجة إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد، و بمجرد الإشتباه تم تعقيم القسم بالكامل و أخذ كافة الإجراءات الإحترازية طبقا للبروتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات علما بأن جلسات و خدمات القسم معلقة منذ أسبوعين.





و بعد ظهور نتيجة التحليل قرر فريق إدارة الأزمة تعليق العمل بقسم الطب الطبيعي و التأهيل بالكامل لمدة أسبوعين و التنبيه علي جميع المخالطين للعامل من عمال القسم و التمريض و الأطباء سرعة التواصل مع الفريق عند ظهور أى اعراض لتحويل أى حالة إشتباه لعمل التحاليل اللازمة وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة في هذا الشان.