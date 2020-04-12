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محافظات

فريق إدارة أزمة كورونا بمستشفيات جامعة المنوفية يؤكد إصابة فني أشعة بـ الفيروس

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:26 ص
محمد امين
أعلن فريق إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بكلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية  أنه في إطار المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لكل المستجدات داخل كلية الطب و المستشفيات الجامعية تم الإشتباه في بعض الحالات من أطباء و تمريض و عمال من المخالطين لفنى التمريض الذى يعمل بالمستشفيات الجامعية و ظهرت باقي نتائج التحاليل  و جاءت جميعها سلبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما كان  هناك حالة إشتباه أخري لأحد عمال المستشفيات الجامعية و الذى يعمل بقسم الطب الطبيعي و بعد الإشتباه في الأعراض المصاحبة له تم تحويله فورا و حجزه بمستشفي الصدر و سحب عينات التحاليل اللازمة و ظهرت نتائج التحاليل  و جاءت النتيجة إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد، و بمجرد الإشتباه تم تعقيم القسم بالكامل و أخذ كافة الإجراءات الإحترازية طبقا للبروتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات علما بأن جلسات و خدمات القسم معلقة منذ أسبوعين.

و بعد ظهور نتيجة التحليل  قرر فريق إدارة الأزمة تعليق العمل بقسم الطب الطبيعي و التأهيل بالكامل لمدة أسبوعين و التنبيه علي جميع المخالطين للعامل من عمال القسم و التمريض و الأطباء سرعة التواصل مع الفريق عند ظهور أى اعراض لتحويل أى حالة إشتباه لعمل التحاليل اللازمة وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة في هذا الشان.
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