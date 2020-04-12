نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ قرارات الحكومة بـ حظر التجوال

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف في جولة مسائية بمدينة بني سويف شرق النيل ، رافقه خلالها المحاسب وجيه عبد الرزق رئيس المدينة والعميد عصمت رشوان قائد المرافق و علي يوسف و ناجي خليل نائبا رئيس المدينة و محمد رياض مساعد رئيس المدينة.





يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف .





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شملت الجولة منطقة الحمرايا وبعض المناطق بالمدينة شرق النيل ، متابعا الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا ، وكذا مستوى النظافة العامة ، والإشغالات المخالفة ، مشددا على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين.