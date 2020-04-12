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محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ قرارات الحكومة بـ حظر التجوال

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:12 ص
نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ قرارات الحكومة بـ حظر التجول
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محمد عبد الحليم
تفقد الدكتور عاصم  سلامة نائب محافظ بني سويف  في جولة مسائية بمدينة بني سويف شرق النيل ، رافقه خلالها المحاسب وجيه عبد الرزق  رئيس المدينة والعميد عصمت رشوان قائد المرافق و علي يوسف و ناجي خليل نائبا رئيس المدينة و محمد رياض مساعد رئيس  المدينة. 

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف .

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شملت الجولة منطقة الحمرايا وبعض المناطق بالمدينة شرق النيل ، متابعا الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا ، وكذا مستوى النظافة العامة ، والإشغالات المخالفة ، مشددا على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين. 
نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ قرارات الحكومة بـ حظر التجوال
نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ قرارات الحكومة بـ حظر التجوال
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