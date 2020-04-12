انتشال جثة شاب غرق بترعة الخندق في ايتاى البارود.. صور

لقى شاب مصرعه غرقا بترعة الخندق بايتاى البارود اسفل الكوبرى العلوى اثر قيامه بالاستحمام حيث جرفه التيار وغرق لعدم اجادته السباحة وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوجود غريق بترعة الخندق اسفل الكوبرى العلوى وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين:





مصرع "عمرو عماد الفقى" 16سنة مقيم بقرية فراولو غرقا بالترعة المشار إليها أثناء قيامه بالاستحمام حيث جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة وتمكن الأهالى من انتشال الجثة.



