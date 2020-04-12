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اقتصاد

حماية المستهلك يتوعد المخالفين ..اعرف التفاصيل

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:36 ص
حماية المستهلك
حماية المستهلك
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محمد صبيح

قال اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أمام مسئولية كبيرة ولن يتوانى في العمل على  إعادة الانضباط إلى الأسواق.


وحذر  " راضي" في تصريحات له، من إقدام التجار  على التلاعب بالأسعار والاحتكار، مؤكدا أن العقوبات تصل الغرامات فيها إلى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه  قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنه ٢٠١٨ .


وأكد أن سيارات الضبطية القضائية تجوب كافة المحافظات ليلًا ونهارًا، ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها .


وشدد  على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متواز مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وعدم حجب السلع والإمتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافة المخالفين.

وطالب "راضي" المواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع والالتزام بالاستهلاك العادل.

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