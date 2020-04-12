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أخبار البلد

لحظة وصول شحنة مساعدات طبية إلى القاهرة قادمة من الصين.. فيديو وصور

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:31 ص
شحنة المساعدات الطبية
شحنة المساعدات الطبية
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نورهان خفاجي

استقبل مطار القاهرة الدولي، شحنة مستلزمات طبية قادمة من الصين لصالح وزارة الصحة المصرية، ضمن جهود دعم خطة الحكومة لمواجهة .فيروس كورونا

صرحت مصادر مطلعة، بأن قرية البضائع بمطار القاهرة استقبلت مشمول شحنة تقدر بأكثر من 17 طن مستلزمات طبية استوردتها إحدى الشركات المصرية الخاصة من الصين لصالح وزارة الصحة المصرية، لدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة الفيروس القاتل.

وأمر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، بتشكيل لجنة جمركية برئاسة عزة حسين مدير عام الوارد، لسرعة إنهاء إجراءات وصول الشحنة عبر منفذ 35 بقرية البضائع بالمطار.

وتثمن الحكومة المبادرات المجتمعية من جانب القطاع الخاص، ورجال الأعمال الوطنيين وكافة مُؤسسات المجتمع المدني، في هذا الظرف الدقيق الذي تواجهه مصر، والذي يفرض ظلاله على مختلف دول العالم، مؤكدة أن تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص هو سبيل النجاح وتجاوز الصعوبات، سواء في عمليات الوقاية والمكافحة للفيروس، أو في أعمال البناء والتعمير والتنمية بوجه عام.

لحظة وصول شحنة مساعدات طبية إلى القاهرة قادمة من الصين.. فيديو وصور
لحظة وصول شحنة مساعدات طبية إلى القاهرة قادمة من الصين.. فيديو وصور
لحظة وصول شحنة مساعدات طبية إلى القاهرة قادمة من الصين.. فيديو وصور
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