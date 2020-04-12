تشييع جثمان الملحن خالد عادل من المحلة

يشيع جثمان الملحن خالد عادل، اليوم الأحد، ويتم دفنه بمقابر العائلة في مدينة المحلة الكبرى.

كان الملحن محمود الخيامي أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة الملحن خالد عادل، مساء السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب، الخيامي، في منشوره على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله .. الملحن خالد عادل في ذمة الله .. نسألكم الدعاء».

يأتي ذلك بعدما أكد المهندس حسام عادل أن شقيقه الملحن خالد عادل دخل في حالة غيبوبة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وأنه ما زال في مستشفى شبرا العام.





وعاني خالد من وجود ماء حول القلب وعلى الرئة وورم على المثانة وتسمم دموي حاد والتهاب كلوي حاد برجليه وارتفاع في أنزيمات الكبد وتضخم بالطحال والكبد وفشل كلوى مزمن.





من أبرز أغاني خالد عادل "نظرة عين" و"من أول يوم عرفتك" لمصطفى قمر، و"انسى الدنيا" لحميد الشاعري.





