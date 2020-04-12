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محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة التزام المشروعات ببرنامجها الزمني

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:11 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة التزام المشروعات ببرنامجها
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ايمن محمد
وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسؤولي المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء منها.

وتفقد المحافظ  عددا من المشروعات الجاري  تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، كما اطمأن على الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وطالب فودة بمراعاة أعداد العمالة واتخاذ الإجراءات الاحترازية  والوقائية، كما تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال  مد خطوط الغاز الطبيعي بطول 7 كيلومتر بمنطقة نبق، وكذا المرحلة الثانية من انارة طريق نبق الجديدبطول 1 كم حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولي بطول 1.2 كم.

وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد وسفلتة شارع البحر بمنطقة هضبة ام السيد بطول 2 كم.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء بعدم توقف عجلة الإنتاج وسير العمل.
 

محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة التزام المشروعات ببرنامجها الزمني
محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة التزام المشروعات ببرنامجها الزمني
محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة التزام المشروعات ببرنامجها الزمني
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