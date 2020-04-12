محافظ جنوب سيناء يوجه بضرورة التزام المشروعات ببرنامجها الزمني

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسؤولي المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء منها.





وتفقد المحافظ عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، كما اطمأن على الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.



