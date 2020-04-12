بكلمات مؤثرة.. مدرب الأهلي السابق يتحدث عن رباعي الفريق

أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق أن رحيل كبار القلعة الحمراء يؤثر كثيرا على غرفة ملابس اللاعبين.





وأضاف محمد يوسف خلال لقائه بفضائية :"أون تايم سبورتس 2"، أن رحيل شريف إكرامي عن النادي الأهلي أمر طبيعي للغاية لعدم مشاركته مع الفريق بصفة رسمية معلقا:" شريف إكرامي رحل بطريقة محترمة عن النادي الأهلي ".

وتابع :" أحمد فتحي له الحق في الرحيل عن الأهلي ولكن يجب أن يعلم فضل القلعة الحمراء عليه"، مؤكدا أن إعلان بيراميدز عن إنتقال اللاعب في الوقت الحالي غير مناسب".





وواصل :" وليد سليمان تحامل على نفسه كثيرا ويستحق أن يأخذ حقه دائما من النادي الأهلي ".





وأكد أن عدم تجديد عقد حسام عاشور مع النادي الأهلي جاء لعدم مشاركته مع رينيه فايلر بشكل دائم .



