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رياضة

وزير الشباب والرياضة السابق ينعى طبيبة الدقهلية

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
غرد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" ليرسل عزائه لأسرة الفقيدة الدكتورة سونيا 

وغرد كالاتي  :"‏رحم الله الدكتورة سونيا عبد العظيم وأكرم مثواها وطيب ثراها .وخالص العزاء لزوجها وأسرتها الكريمة".

كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن عن تغيير اسم مدرسة "شبرا البهو الابتدائية" إلى "مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم الابتدائية"، التي رفض الأهالي دفن جثمانها اليوم بعد إصابتها بفيروس كورونا ووفاتها، مؤكدا أنه سيتم تخليد اسم الطبيبة الراحلة مدى الحياة، وهو أقل واجب يتم تقديمه لها، "سيتم عمل لافتة على المدرسة، وسيتم تغيير  الأوراق الرسمية المتعلقة بها".
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